Луганск, 26 октября. Жители подконтрольной Киеву части Луганской области Украины пожаловались на попытки рейдерского захвата дома отдыха "Юность" со стороны комбрига ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Жители Луганщины пожаловались в Луганскую областную военно-гражданскую администрацию (ЛОВГА) на полковника, командира 80-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Шворака.

Осадчий со ссылкой на источники в военно-гражданской администрации Луганской области сообщил, что жалоба на военнослужащих 80-й бригады поступила от мирных жителей 23 октября. У дома отдыха военные проводили инженерные работы, задействовав землеройную машину ПЗМ-2.

"Не исключено, что дом отдыха комбриг Шворак планирует забрать силовым путем для последующего его использования в своих целях и личного обогащения", — уточнил официальный представитель Народной милиции ЛНР.

В Народной милиции ЛНР сообщили, что Вооруженные силы Украины разместили военную технику в жилых районах Попасной.