Жители ДНР рассказали о своих чувствах к государственному флагу республики

Донецк, 26 октября. Жители Донецка рассказали, как относятся к флагу Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает информационное агентство News Front.

В республике прошло празднование Дня флага ДНР. Участники торжественных мероприятий рассказали о том, что они чувствуют в этот праздник.

"Это великий день для всей республики и для каждого ее гражданина. Это день поднятия нового народа", — отметил один из участников празднования.

Юные участники мероприятий отметили, что флаг республики символизирует независимость Донецкого края.

"Это флаг единства, за который наш народ борется. Мы сможем победить", — отметила жительница ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о важности сохранения родных мест, памяти и истории для следующих поколений, отметив, что свобода республики и ее народа имеют высокую цену. По его словам, борьба ведется именно за эти вещи.