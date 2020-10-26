Эксперт перечислил сообщающие о слежке сигналы iPhone

Москва, 26 октября. Смартфоны от Apple с операционной системой iOS 14 оборудованы индикаторами прослушки, которые могут указать владельцу на слежку за ним. Об этом в беседе с "Прайм" рассказал глава "Интеллектуального Резерва" Павел Мясоедов.

Прежде всего необходимо обращать внимание на оранжевую точку в правом верхнем углу экрана. Она может указывать на получение данных о владельце iPhone одним из приложений. В случае слежки эта точка начинает гореть. Чаще всего сбор информации происходит с помощью камеры или микрофона.

Все производители гаджетов собирают часть сведений о своих пользователях. Обычно в число таких данных входят местоположение и информация о действиях с аппаратом, пояснил эксперт. Любой владелец смартфона может ограничить доступ приложений к действиям. Для этого достаточно зайти в настройки устройства.

"Также пользователь должен регулярно посещать центр управления своего iPhone — там есть сведения о том, когда и как то или иное приложение использовало камеру и микрофон", — добавил Мясоедов.

Глава российского представительства компании Bitdefender Денис Елисеев считает, что новая технология в IOS 14, скорее, является маркетинговым ходом. Он напомнил, что запретить слежку за смартфоном почти невозможно.