В США отметили «впечатляющее оружие» российской субмарины

Вашингтон, 26 октября. Американские военные эксперты оценили российскую дизель-электрическую подводную лодку Б-603 "Волхов" проекта 636 "Варшавянка", отметив ее "впечатляющее оружие". Об этом пишет журнал The National Interest.

По данным портала, такие субмарины оснащаются 533-миллиметровыми торпедами, ракетными комплексами "Калибр-ПЛ", современными комплексами связи и радиолокационными системами.

По информации журнала, подводные лодки проекта "Варшавянка" из-за малошумности называют "черными дырами".

RT сообщило, что в рамках проекта 636.3 "Варшавянка" создаются субмарины, которые предназначены для противодействия надводным и подводным кораблям, защиты морских баз и поражения наземных целей. Одним из главных преимуществ подлодок эксперты считают малую шумность.