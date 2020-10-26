Специалист в сфере IT назвал причины отказаться от смартфонов

Москва, 26 октября. Люди могут отказаться от современных гаджетов в 2021 году по нескольким причинам, которые связаны и со здоровьем, и с вопросами безопасности. Об этом "Прайм" заявил сотрудник Университета "Синергия" Антон Аверин.

Частое использование смартфона приводит к ухудшению зрения и развития зависимости, которая влечет за собой ряд психологических проблем. Еще одной причиной отказа от гаджетов может стать их высокая стоимость.

"Хотя многие производители и выпускают бюджетные модели, стоимость на них все равно остается достаточно высокой, к сожалению, не все могут позвонить себе такую "роскошь", — заявил Аверин.

Ряд пользователей уделяет большое внимание своей конфиденциальности, которую трудно сохранять в современном информационном пространстве. По этой причине люди начнут отказываться от "умных" устройств. При этом всем специалист уверен, что человечество уже не перестанет пользоваться гаджетами.

Недавно аналитики назвали любимый смартфон бизнесменов и менеджеров. Самым востребованным гаджетом оказался iPhone 7, передает URA.RU.