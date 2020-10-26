Датские ученые выделили три принципа красоты

Москва, 26 октября. Некрасивые от природы люди чаще всего преувеличивают достоинства своего тела, а вот красивые наоборот недооценивают. Такой вывод сделали датские ученые, передает РИА Новости со ссылкой на издание DR.

Симметрия в чертах лица считается признаком хороших генов и первым принципом красоты, отметил профессор кафедры социологии Копенгагенского университета Мадс Мейер Йегер. Второй пункт на пути к идеальной внешности — это попадание под все критерии среднестатистического представителя своего народа.

Третий принцип связан с качеством кожи, ее цветом и общим видом. Красивым считается лицо без морщин, синяков под глазами, прыщей. Следы воздействия солнца могут быть расценены как следы плохого здоровья.