Автоэксперт Соловьев перечислил «глупые» ошибки при сезонной смене резины

Москва, 26 октября. Одной из самых "глупых" ошибок во время сезонной смены шин является установка изношенных и дефектных изделий. Об этом заявил автоэксперт Владимир Соловьев, передает журнал "За рулем".

После долгого хранения важно тщательно проверять все шины на износ и целостность. То же самое относится и к колесным дискам, где могут появляться следы коррозии и другие повреждения.

Ошибкой является установка шин "на сухую", продолжил эксперт. По его словам, при монтаже шины на диск нужно использовать соответствующую пасту. Также он напомнил о недопустимости применения "литола" и моторных масел, так как они разъедают колесо. Еще одна ошибка заключается в некорректной установке шины. Она должна быть помещена по рисунку протектора, подчеркнул Соловьев.

Кроме того, специалист рассказал о важности проверки давления в шине и балансировке колес. Заключительная ошибка — неправильная затяжка болтов и гаек крепления колеса. По словам автоэксперта, смазывать колесные болты запрещено. Для затяжки необходимо использовать динамометрический ключ, резюмировал Соловьев.

Недавно специалисты рассказали об оптимальной погоде для замены автомобильной резины. Делать это нужно при понижении среднесуточной температуры до 5-7 градусов по Цельсию, передает URA.RU.