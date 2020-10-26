Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине

Почти на всей территории Украины прошли местные выборы. Данные экзит-полов уже показали ряд сюрпризов. Правящая партии страны "Слуга народа" по предварительным подсчетам набирает около 10,2% в киевскую Раду, пропуская вперед "УДАР" (19,7%) Виталия Кличко и "Европейскую солидарность" (17,7%) Петра Порошенко.

Раздражение националистически настроенных киевлян вызвал и возможный выход во второй тур выборов мэра столицы кандидата от "Оппозиционного блока — за жизнь" Александра Попова. По данным экзит-полов, действующий глава Киева Кличко набирает менее 50% голосов. Следом за ним идет Попов, которого, по предварительным данным, поддержали почти 10% жителей украинской столицы.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что президент Украины Владимир Зеленский особо и не рассчитывал получить что-то серьезное в киевской Раде.

"Его план был, чтобы во второй тур вышел Кличко и Ирина Верещук, представляющая "Слугу народа". По одному из экзит-полов у нее не самый большой отрыв, буквально в десятых долях процента от Александра Попова", — отмечает эксперт.

Корнилов говорит, что теоретически Верещук сохраняет шансы пройти во второй тур.

"Что касается Кличко, то он рассчитывал победить в первом туре, и чуть-чуть не дотянул. Мало у кого есть сомнения, что он будет избран во втором туре. До 50% у него не так уж и много не хватает", — комментирует политолог.

Владимир Корнилов обращает внимание, что "Слуга народа" пропустила вперед силы Кличко и Порошенко на выборах в киевскую Раду.

"Если верны расклады экзит-полов по партиям, то получается, что "УДАР" и "Европейская солидарность" Петра Порошенко вполне могут сформировать там (в киевской Раде. — Прим. ФАН) большинство, а "Слуге народа" придется там стать оппозицией", — говорит Корнилов.

Эксперт подчеркивает, что националисты уже нашли виновных в вероятном выходе кандидата от ОПЗЖ во второй тур.

"Конечно многих "порохоботов" шокировало возможное попадание во второй тур Александра Попова. Это главный для них шок. Напомним, он был киевским мэром во времена Януковича (2010–13 гг. — Прим. ФАН). Я уже вижу объяснение: "Во всем виноваты понаехавшие донецкие". Они объясняют это только так", — резюмировал Владимир Корнилов.

Ранее главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва назвал "катастрофой" поражение партии Зеленского на выборах в местные органы власти. Как отмечает журналист, "если экстраполировать на возможные выборы в Раду, то "слуги" становятся лишь третьей партией в стране".