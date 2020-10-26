Названы причины не покупать залоговые автомобили

Москва, 26 октября. Эксперты рассказали, почему не стоит покупать залоговые автомобили у приставов и банков. Об этом сообщает Life.

В издании отмечают, что ставка по кредитам на залоговые авто, даже с учетом первоначального взноса, начинается с 20% годовых. Обычные автокредиты на тех же условиях продают под 12–14% годовых.

Кроме того, проверить историю продаваемой на залоговых торгах машины практически невозможно. Продавцы также удерживают штраф с потенциального покупателя, если сделка не состоялась. При этом до участия в торгах посмотреть на состояние авто почти невозможно.

Руководитель экспертной лаборатории "Концепт техно сервис" Андрей Шафранюк отметил, что купившие залоговые автомобили у банков клиенты часто обращаются за связанной с подтверждением состояния автомобиля независимой экспертизой.

"Это [покупка авто без диагностики] типичная ошибка тех, кто думает, что банк или приставы обслуживают машину, что-то с ней делают. Ничего с такими машинами не делается, пора бы это запомнить", — подчеркнул эксперт.

Директор юридической компании Евгений Неволин отмечает, что вернуть машину обратно практически невозможно, если в договоре купли-продажи есть пункт о том, что клиент "не имеет претензий к качеству и состоянию автомобиля, а реальное состояние транспорта совпадает с указанным в документах". В издании подчеркивают, что такой пункт есть почти в каждом договоре на покупку залогового авто.

СМИ сообщили, что некоторые продавцы подержанных автомобилей при реализации пытаются скрыть серьезные повреждения транспортного средства.