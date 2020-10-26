Полиция задержала иркутского бизнесмена за контрабанду лесоматериалов

Москва, 26 октября. Правоохранительные органы совместно с сотрудниками таможни Иркутской области задержали местного бизнесмена за контрабанду лесоматериалов. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие считает, что обвиняемый закупал в регионе нелегально добытую древесину. После чего продавал ее за границу, заключая внешнеэкономические соглашения с иностранными фирмами.

"Для вывоза лесоматериалов подозреваемый оформлял таможенные декларации, в которые вносились фиктивные сведения о производителе товара", — рассказали в ведомстве.

Подозреваемый, являясь начальником двух лесозаготовительных предприятий, инициировал процедуру банкротства одного из них, к которому была прикреплена лесная база в Тайшетском районе. После чего организацию официально признали банкротом и больше половины имущества стала принадлежать основному кредитору — Управлению ФНС РФ по региону. В результате долг перед госслужбой достиг примерно 36 млн рублей.

Чтобы избежать выплаты, злоумышленник предоставил в суд сфальсифицированные документы, согласно которым второе подконтрольное бизнесмену предприятие ранее заключило сделку с обанкротившейся фирмой на приобретение материалов на 39 млн рублей и в итоге не смогла вернуть.

"Так как сумма задолженности была больше, чем у налогового органа, фирма стала бы основным кредитором и могла бы контролировать процесс банкротства", — объяснила Волк.

Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении ответственности за незаконный вывоз лесоматериалов, передает RT.