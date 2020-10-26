Рогозин назвал бессмысленной монополизацию лунной отрасли одной страной

Лунная гонка может продолжаться лишь до определенного момента, когда одной из стран понадобится помощь другой. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала.

Вопрос покорения Луны не должен быть национализирован, считает Рогозин. По его словам, "гонка идет до определенного предела, до тех пор, пока мы не начинаем понимать, что она бессмысленна".

"Когда кто-то попадает в беду, конечно, мы придем на помощь, мы придем на помощь американцам, я думаю, американцы не откажутся оказать нам помощь", — заявил глава Роскосмоса.

Соединенные Штаты Америки не справятся с задачей освоения Луны без России, уверен Рогозин. Так, после соперничества в 1960-1970-х годах состоялся совместный полет космических кораблей "Союз" и "Аполлон".

Недавно стало известно, что глава госкорпорации уволил главу дирекции космодрома "Восточный" Евгения Рогозу, передает URA.RU. Никаких комментариев по поводу этого решения Рогозин не дал.