Нью-йоркский полицейский отстранен от службы за публичную поддержку Трампа

Нью-Йорк, 26 октября. Нью-йоркский полицейский отстранен от работы за публичную поддержку действующего президента США Дональда Трампа. Об этом в Twitter сообщил руководитель департамента полиции Нью-Йорка Дермот Ши.

В Сети появилась запись, на которой полицейский во встроенный в служебный автомобиль громкоговоритель выкрикивал предвыборный лозунг в поддержку участвующего в очередных президентских выборах Трампа. Полицейский сам просил снимающих его прохожих делиться кадрами в социальных сетях.

"Полицейский, участвовавший в этом инциденте, вычислен и временно отстранен от службы без сохранения заработной платы. Повторюсь, сотрудники правопорядка обязаны сохранять аполитичность, давая тем самым понять людям, что закон применим ко всем в равной степени и вне зависимости от их политических предпочтений", — подчеркнул Ши.

На инцидент также отреагировал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, отметив в Twitter, что власти не допустят продвижения какой-либо политической повестки сотрудниками сил правопорядка.

В США 3 ноября пройдут всеобщие выборы, на которых будут избираться президент и вице-президент страны, а также губернаторы 13 штатов и территорий, треть Сената Конгресса и все 435 членов Палаты представителей. На высший государственный пост претендуют республиканец Трамп и кандидат от демократов Джозеф Байден.