Трамп заявил о способе победить коронавирус в США

Вашингтон, 26 октября. Массовая вакцинация поможет переломить ухудшающуюся ситуацию с коронавирусом в Соединенных Штатах Америки. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на митинге в Нью-Гэмпшире.

Количество новых случаев инфицирования за сутки уже второй день не падает ниже 80 тысяч. Трамп уверен, что вакцина от коронавируса "будет доставлена быстро".

"Мы близки к тому, чтобы переломить ситуацию, но вакцина ускорит это, потому что мы хотим, чтобы обычная жизнь возобновилась, мы просто хотим обычной жизни", — заявил Трамп.

Показатели новых случаев заболеваемости коронавирусом в США за последние дни бьют все антирекорды. Общественность обвиняет Трампа в халатности, и неспособности решить проблему COVID-19. За прошедшие сутки в Соединенных Штатах выявили свыше 83 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных достигло 8 493 747 человек, сообщает RT.