Российские военные провели гуманитарные акции в трех провинциях Сирии

Дамаск, 26 октября. Российские военные продолжают оказывать помощь сирийским гражданам. О проделанной работе за последние сутки отчитался замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гриневич.

Представители ЦПВС за минувшие сутки раздали гуманитарные наборы жителям трех сирийских республик: Идлиб, Дамаск и Хасека. Гуманитарные акции были проведены в населенных пунктах Абу-Дали, Кудсайна и Даббана. Всего за сутки было выдано 1320 продовольственных наборов. Их суммарный вес составил восемь тонн.

Российские военные организовали более 2,5 тысячи гуманитарных акций за все время процесса урегулирования в Сирии. Общий вес гуманитарного груза составил более 4,4 тысячи тонн.