Вашингтон, 26 октября. Новая гражданская война в США может начаться в ночь после окончания выборов американского президента. Об этом РИА Новости заявил бизнесмен из РФ Виктор Бут, которого в 2012 году неправомерно осудили власти Соединенных Штатов.

Российский бизнесмен считает, что ни одна из сторон не признает поражения своего кандидата. Как демократы, так и республиканцы будут готовы использовать весь опыт революций и переворотов, "которые США инициировали и совершили в мире за последние 50 лет". Они пойдут на любые трюки и приемы, чтобы обернуть результаты голосований в свою пользу.

"Беспокоит меня и то, что в такой ситуации постоянно увеличиваются шансы возникновения какого-то отвлекающего события, которое полностью сменит весь дискурс, например очередной войны, в этот раз — возможно, с Ираном или Китаем", — отметил Бут.

Выборы нового президента США запланированы на 3 ноября этого года. В качестве кандидата от партии республиканцев выступит действующий глава Белого дома Дональд Трамп, а его оппонентом станет демократ Джозеф Байден.