Врачи назвали причины боли в икрах

Москва, 26 октября. Болевые ощущения в икрах могут свидетельствовать о развитии опасных заболеваний. Подробно об этом рассказало издание "МедикФорум".

Иногда причиной боли в икрах могут стать чрезмерные физические нагрузки. Чаще всего это происходит после длительных прогулок или бега. В некоторых случаях такое состояние может быть вызвано недостаточной нагрузкой на мышцы.

Боль в икрах может быть симптомом одного из опасных заболеваний. Напряжение в мышцах часто указывает на тромбоз, синдром беспокойных ног, атеросклероз и варикозное расширение вен.

Посетить врача необходимо в том случае, если боль является односторонней и не утихает длительное время. Иногда боли в икрах могут быть свидетельством травм или сердечно-сосудистых заболеваний.

Недавно врач-невролог рассказала, что холодные ноги могут оказаться признаком серьезных заболеваний. Например, болезни Рейно или полинейропатии, передает URA.RU.