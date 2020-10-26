ЦПВС РФ сообщил о 38 нарушениях перемирия в Идлибской зоне деэскалации

Дамаск, 26 октября. Зафиксировано 38 случаев нарушения режима перемирия в Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Обстрелы осуществлялись со стороны позиций запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра"1. Под удар попали территории провинции Идлиб, Латакия и Хама. Наибольшее количество нарушений зарегистрировано в Идлибе.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано", — добавили в ЦПВС России.

Российские военные продолжают работу по невоенному урегулированию конфликта в сирийской республике и оказанию необходимой помощи гражданам страны, пострадавшим от присутствия боевиков вооруженных группировок. Мирные жители могут получить как гуманитарную, так и медицинскую помощь. Так, за прошедшие сутки служащие РФ выдали сирийцам 1320 продовольственных наборов общим весом восемь тонн.

1 Организация запрещена на территории РФ.