Volvo назвала стоимость нового электрического автомобиля XC40 Recharge

Стокгольм, 26 октября. Шведская компания Volvo объявила цены на первый в своей истории электромобиль. Стоимость базовой версии XC40 Recharge без учета льгот равна 53,99 тыс. долларов (около 4,15 млн рублей), передает пресс-служба автопроизводителя.

В движение электрокар приводят два электрических двигателя суммарной мощностью 408 л.с. Благодаря этому машина способна разогнаться до скорости 100 км/ч за 4,9 секунды. Сообщается, что Volvo XC40 Recharge может проехать на одном заряде около 400 км. Кроме того, допустима буксировка прицепа массой до 1,5 тонны.

Электромобиль также оснащен системой быстрой зарядки, которая способна зарядить аккумулятор до 80% за 40 минут. Планируется, что новинка поступит в продажу и в России.