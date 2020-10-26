Власти Испании вновь объявили режим ЧП из-за коронавируса

Мадрид, 26 октября. Режим чрезвычайного положения был введен на всей территории Испании. Соответствующие меры были приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса, передает "Российская газета".

Режим ЧП в стране будет действовать 15 дней. Если ситуация с коронавирусом будет становиться хуже, то мера может быть продлена еще на полгода, пишет издание.

Испанцам временно запрещено выходить на улицу с 23:00 до 06:00 утра. Будут действовать ограничительные меры на социальные контакты, возможно ограничение передвижения в отдельных регионах.

Запреты не будут распространяться только на Канарские острова. Этот регион продолжит принимать туристов для поддержания экономических показателей.

Испания в марте уже вводила режим ЧП из-за роста числа заболевших COVID-19. Однако на тот момент в стране действовали более строгие ограничения. За все время пандемии в Испании было подтверждено более миллиона случаев коронавируса.