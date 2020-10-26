Волонтеры проекта «Забота» рассказали о помощи жителям Смоленской области

Смоленск, 26 октября. Активисты проекта партии "Единая Россия" "Забота" подвели промежуточные итоги своей работы за текущий год. Об этом сообщает информагентство smolensk-i.ru.

В начале года активисты навестили семьи Починковского района. Встретились с одинокой мамой Анастасией Гутаревой в деревне Пересна, в Лосне познакомились с семьей Зоркиных.

Накануне 8 марта они побывали в Смоленском районе в гостях у Галины Платоновны, которая более 40 лет проработала с детьми. Волонтеры помогли ей по хозяйству.

Активисты также навестили семьи Холм-Жирковского района, помогли пополнить книжный фонд библиотеки Игоревского сельского поселения. В августе с депутатом смоленской облдумы Андреем Моргуновым посетили три многодетные семьи.

В Рудне и Шумячах волонтеры помогли ребятам из многодетных семей подготовиться к школе. В Краснинском районе — с подарками побывали у трех семей, где школьников одни воспитывают мамы и бабушки. Традиционно семьям привезли продукты, школьные принадлежности и игрушки, одежду для детей.

"Наблюдая, какую радость это приносит людям, самим становится радостнее. Здесь нет никаких бюджетных денег, есть только добрая воля людей, которые готовы поделиться тем, что у них есть, и даже специально купить необходимое", — отметила координатор "Заботы" Нина Куликовских.

Активисты Северной столицы почистили знаменитый памятник конке.