Ирина Шейк поздравила фотографа Сорренти голыми снимками

Вашингтон, 26 октября. Известная супермодель Ирина Шейк опубликовала в Instagram фотографии, на которых она предстала в полностью обнаженном виде. Автором этих кадров является популярный фотограф Марио Сорренти. Недавно ему исполнилось 49 лет.

Шейк своей публикацией поздравила знаменитого итальянца с днем рождения. Кадры были сделаны в 2016 году для итальянской версии журнала GQ. За четыре года модель почти не изменилась, хотя приняла участие в этой фотосессии еще до того момента, как родила ребенка от актера Брэдли Купера.

Со звездой картины "Мальчишник в Вегасе" манекенщица разорвала отношения в 2019 году. Ирина воспитывает дочку одна. Купер предлагал ей остаться в его лос-анджелесском особняке, но Шейк решила переехать вместе с ребенком в Нью-Йорк. После того как пара рассталась, у супермодели, так и не появилось парня. Однако в последнее время ее все чаще замечают в компании нью-йоркского арт-дилера Вито Шнабеля.

Известно, что Шнабель любит флиртовать с девушками. Манекенщица и владелец модной галереи часто проводят время вместе. Об этом рассказал знакомый Шейк. Также он сообщил, что Ирина встречается с Вито по вечерам, когда ее дочка находится у своего папы.