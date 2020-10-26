Украинские СМИ оценили успехи партии Зеленского на местных выборах

Киев, 26 октября. Партия президента Украины Владимира Зеленского потерпела катастрофическое поражение на выборах в местные органы власти, заявил главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужава в своем Facebook.

Голосование состоялось в воскресенье. Результаты выборов будут обнародованы 6 ноября. ЦИК Украины ранее заявил о рекордном числе кандидатов в местные органы власти. Лидерами по партийным спискам стали "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Евросолидарность" и "Слуга народа". Причем президентская партия, как правило, находится на третьем месте или даже ниже.

"В крупнейших городах кандидаты... (Прим. ред. — от партии Зеленского) на мэра даже не вышли во второй тур... То есть если экстраполировать на возможные выборы в Раду, то "слуги" становятся лишь третьей партией в стране", — отметил Гужава.

Он уточнил, что многие локальные партии мэров одержали победу на выборах. Однако результаты плебисцита говорят о сокращении доверия украинцев, так как практически нигде они не получили свыше половины голосов.