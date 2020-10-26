Ученые РФ объяснили увеличение числа бессимптомных пациентов с COVID-19

Санкт-Петербург, 26 октября. Рост числа случаев бессимптомного COVID-19 может являться следствием "толерантности к инфекции" у многих пациентов. Об этом сообщил и. о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Андрей Васин.

Представитель СПбПУ уточнил, что "толерантность к инфекции" — это состояние при котором иммунная система воспринимает антигены коронавируса как собственные и не пытается с ними бороться. Защитные и воспалительные процессы в этом случае не запускаются и как следствие у пациента не появляется никаких симптомов.

До коронавируса аналогичный феномен был описан для таких болезней, как туберкулез, холера и ряда других инфекций. Некоторые пациенты становились носителями того или иного заболевания без каких-либо внешних проявлений.