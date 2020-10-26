Минобороны РФ вывело спутник «Глонасс-К» на расчетную орбиту

Москва, 26 октября. Запущенный 25 октября третий навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К" был выведен на расчетную орбиту. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Согласно данным ведомства, выведение российского навигационного аппарата на расчетную орбиту успешно состоялось в запланированное время.

"[...]ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1Б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-К", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Запуск спутника был произведен с космодрома Плесецк в 22:08 по московскому времени. Через три минуты после этого, его приняли на сопровождение наземные средства Военно-космических сил России. В 22:19 разгонный блок "Фрегат" вместе со спутником отделился от третей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1Б".

Это стал 12 по счету российский космический запуск в 2020 году, и пятый с космодрома Плесецк в Архангельской области.