Роспотребнадзор хочет обязать онлайн-площадки принимать оплату наличными

Москва, 26 октября. Роспотребнадзор подготовил поправки к закону о защите прав потребителей, которые направлены на предотвращение ущемления некоторых гарантированных прав покупателей. Об этом сообщили "Известия", ссылаясь на соответствующий документ.

Одна из поправок ведомства должна будет обязать всех продавцов, включая тех, которые работают в онлайн-формате, предоставлять покупателям право на выбор способа оплаты того или иного товара.

В письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) для Минэкономразвития от 13 октября указано, соответствующая мера не может быть реализована, поскольку в Сети существует множество товаров, услуг и сервисов, оплату которых возможно осуществить только в онлайн-формате (игры, подписки на аудио и видеоконтент, индивидуальные вещи)

Кроме того, в АКИТ считают, что подобными поправками Роспотребнадзор пытается искусственно навязать оплату товаров и услуг наличными. Они утверждают, что введение подобной меры нецелесообразно, поскольку такую оплату придется осуществлять через посредников, тем самым увеличив дополнительные расходы онлайн-платформ.