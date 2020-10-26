Комедия «Дедушка нелегкого поведения» стала лидером кинопроката в РФ

Москва, 26 октября. Семейный фильм "Дедушка нелегкого поведения" возглавил рейтинг кино в России и странах СНГ в минувшие выходные. Картина собрала в прокате 48,6 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале kinobusiness.com.

Картина американского режиссера Тима Хилла вышла в прокат 22 октября. В этом фильме рассказывается о пенсионере Эде. После драки в супермаркете, его перевезли в дом дочери. В нем ему отдали комнату внука Питера, который не рад переезду дедушки.

Второе место в рейтинге занял российский фильм "Глубже!". Его режиссером является Михаил Сегал. Картина также вышла в прокат 22 октября. В комедии снялись известные актеры, такие как Александр Паль, Любовь Аксенова, Сергей Бурунов, Олег Гаас, Антон Лапенко и другие.

Третья строчка по кассовым сборам принадлежит боевику "Довод". Режиссер этого фильма — Кристофер Нолан. В российский прокат эта картина вышла 3 сентября.