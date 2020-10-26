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Полиция Франции задержала мужчину за "лайк" на фото обезглавленного учителя

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Полиция Франции задержала мужчину за «лайк» на фото обезглавленного учителя

Париж, 25 октября. Мужчину во французском городе Блуа, задержали местные правоохранительные органы. Его арестовали за комментарии и записи, которые он оставлял в Twitter. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на источник в прокуратуре.

Согласно данным источника телеканала, те записи, которые оставлял мужчина могут попадать под определение "оправдание террористической деятельности". Также речь идет и о его "лайке" под фотографией обезглавленного под Парижем преподавателя.

Источник телеканала утверждает, что мужчину арестовали, когда он находился у себя дома. В настоящий момент он продолжает оставаться под стражей.

Источник добавил, что мужчину и раньше привлекали к ответственности по обвинению в оправдании терроризма. Его задерживали 2015 году после теракта в редакции еженедельника Charlie.

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