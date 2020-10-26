Мишустин обсудит вопросы развития России с руководством Госдумы 26 октября

Москва, 26 октября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет встречу с руководством ГД и фракций нижней палаты парламента. Темой обсуждения станут вопросы социально-экономического развития России, сообщили в пресс-службе кабмина, передает ТАСС.

Участниками встречи станут первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель ГД Вячеслав Володин, глава ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, первый замглавы партии "Единая Россия" Андрей Исаев и другие.

Темами обсуждения могут стать проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, новая методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и всеобщая индексация пенсий, пишет RT.