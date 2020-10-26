Минприроды РФ предложило ужесточить требования на выдачу охотничьих билетов

Москва, 26 октября. Желающие получить охотничий билет россияне могут столкнуться с ужесточением требований на их выдачу. Автором инициативы выступило Министерство природных ресурсов и экологии РФ, передает "Парламентская газета".

Ведомство считает, что такие меры позволят предотвратить большое количество несчастных случаев в процессе охоты. Если законопроект утвердят, то новоиспеченным звероловам придется не только ознакомиться с охотничьим минимумом, но и сдать тест по нему. Сейчас необходимая процедура для получения соответствующего билета проходит на формальном уровне.

"Это привело к огромному наплыву якобы охотников, а по сути — просто владельцев гладкоствольного оружия", — объяснил первый замглавы Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды​ Николай Валуев.

В 2009 году был принят закон "Об охоте", согласно которому получить гладкоствольное оружие стало возможным при условии получения охотничьего билета. Последний выдается дееспособным и не имеющим судимостей за умышленные преступления гражданам.