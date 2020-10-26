В Воркуте обновят медицинское оборудование на 48 миллионов рублей

Москва, 26 октября. Из резервного фонда Республики Коми выделены средства на обновление оборудования больниц Воркуты. Об этом со ссылкой на главу региона Владимира Уйбу сообщает информагентство БНК.

"Во время моих поездок в заполярный город жители неоднократно обращались с такой просьбой. До конца года медорганизации получат 13 единиц нового оборудования", — отметил Уйба.

В пресс-службе регионального Минздрава уточнили, что поставки намечены на ноябрь-декабрь текущего года. Уже заключено более половины контрактов, на приобретение медицинского оборудования из резервного фонда главы Коми выделено 47,7 млн рублей.

"Что немаловажно, новая техника будет задействована для лечения как инфицированных COVID-19, так и неинфицированных пациентов", — подчеркнул и.о. главы Минздрава Республики Коми Борис Александров.

Ранее Владимир Уйба рассказал, что реализация проекта "Народные инициативы" в Коми стремительно продолжается.