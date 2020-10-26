Многодетный житель Ярославля получит награду за спасение ребенка

Ярославль, 26 октября. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично наградит жителя Ярославля за спасение ребенка. Мужчина отправился в горящий дом для спасения мальчика, передает портал "76.ру".

Бастрыкин поручил главе ярославского СК доложить все обстоятельства произошедшего пожара. После получения всех необходимых сведений, было принято решение, что спасший ребенка мужчина будет представлен к награде.

В ночь на воскресенье, 18 октября, в деревне Прусово в Ярославской области загорелся дом. Внутри находился маленький мальчик. Соседи думали, что ребенок уже умер, однако многодетный Антон Сурьянинов решил попытать удачу. Он бросился в огонь и спас ребенка. За свое мужество и отвагу он уже получил награду от местных властей.