Врач назвал наиболее эффективные тесты на коронавирус

Москва, 26 октября. Главный врач медцентра "Лидер-Медицина", инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, какой из тестов на наличие коронавируса лучше выбрать. Интервью со специалистом публикует радио Sputnik.

Эксперт напомнил, что выбрать можно из трех исследований на коронавирус: определяющие два разных вида антител тесты и мазок ПЦР. Все они эффективны, но нужно понимать, для чего эти тесты делаются, и применять их в правильное время.

"Тесты абсолютно информативные. Все зависит от дня болезни. Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР. Берется мазок, и мы смотрим, есть ли вирусная инфекция, очаги начала размножения, антигенный состав этого коронавируса", — отметил инфекционист.

По словам Тимакова, тест ПЦР делают через носоглотку или ротоглотку. При этом результаты обоих тестов могут отличаться. Более достоверный результат получается, если мазок берут из носоглотки и ротоглотки и смешивают "в одной пробирке".

Тест ПЦР разумно сдавать в первые 14 дней болезни, после проверять организм надо уже на антитела, которые формироваться на седьмой-десятый день болезни.

Также сдавать ПЦР следует уже после болезни, "чтобы определить выздоровел ли человек, выделяет ли вирус во внешнюю среду или нет".

Врач Глеб Глебов рассказал, что тесно контактировавшие с зараженным COVID-19 люди в первую очередь должны самоизолироваться, начать прием витамина С, добавить в рацион белок и обильное питье.