Рэпер Ice Cube и Ева Лонгория станут звездами нового фильма Бекмамбетова

Москва, 26 октября. Российский продюсер Тимур Бекмамбетов готовит новый проект в духе фильма "Район №9". Главные роли в картине сыграют рэп-исполнитель Ice Cube и актриса Ева Лонгория, передает издание Deadline.

В роли режиссера киноленты выступит Рич Ли, известный по работе над сериалом "Области тьмы". Сценаристом фильма станет Кенни Голде. Сюжет и название картины пока держатся в секрете. Известно, что в проекте раскроют темы безопасности и конфиденциальности. Также создатели обещают, что этот научно-фантастический фильм будет создан в духе боевика "Район № 9", премьера которого состоялась в 2009 году.

По словам Бекмамбетова, лента будет снята по технологии screenlife, то есть действие фильма развернется на экране компьютера или смартфона.