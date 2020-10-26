Опубликован топ-3 самых курьезных нарушений на украинских выборах

Киев, 26 октября. Местные выборы завершились на Украине 25 октября. Политики и общественники заметили целый ряд нарушений во время проведения голосования. Издание "Политика Сегодня" собрало самые удивительные случаи.

Жители Украины выбрали депутатов районных, сельских, поселковых, городских советов и территориальных громад. Кроме того, они отдали свой голос за глав сел, поселков и городов.

Очевидцы сообщали о работе на территории Украины фейковых избирательных участков. Один из таких был замечен в селе Сосновка. Неустановленные личности решили открыть в помещении дома культуры участки и раздавали напечатанные собственноручно бюллетени. Явка на "дополнительном" участке оказалась выше, чем на официальном. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко не прокомментировал этот инцидент.

Еще одно из нарушений было зафиксировано в Житомире. Избирателям не хватило кабинок для голосования. Члены комиссии приняли оперативное решение и установили места для голосования из тряпок, ширмы для кукольного театра, ковров и стремянки. Некоторым украинцам пришлось отдавать свой голос прямо на подоконнике.

Кроме того, источники сообщают о подкупе избирателей. Так, например, свои голоса продавали жители Незалежной через беседы в WhatsApp, такие как "Подработка Киев". Некоторые украинцы готовы были продать голос за 35 долларов. По словам Клименко, канал с 8 500 человеками "был взят под контроль".

Полиция Украины по состоянию на 17:00 завела 51 уголовное дело. Причиной стали нарушения в ходе голосования.