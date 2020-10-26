В России могут ускорить выдачу льготных кредитов бизнесу

Москва, 26 октября. Зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко попросила усовершенствовать механизм предоставления бизнесу льготных кредитов. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующее письмо Костенко направит премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в понедельник, 26 октября.

По мнению его автора, необходимо сократить сроки рассмотрения заявок на получение льготных кредитов, так как воспользоваться антикризисной мерой поддержки из-за проволочек в период пандемии не смогли многие бизнесмены.

Чтобы механизм поддержки был более эффективным, следует ограничить перечень документов, запрашиваемых у предпринимателей в рамках программы льготного кредитования. Установление регламентирующих порядок взаимодействия сотрудников банка при работе с заявками бизнеса нормативных правил поспособствует тем же целям, считают в Госдуме.

Депутат Госдумы Наталья Костенко подготовила законопроект, согласно которому российским банкам могут запретить необоснованно отказывать клиентам в предоставлении кредитных каникул.