Александр Зверев одержал победу на втором теннисном турнире в Кельне

Кельн, 26 октября. Выступающий за Германию теннисист Александр Зверев одержал победу во втором турнире категории АТР 250. Спортивное событие проходит в немецком городе Кельн, передает RT.

Решающий матч соревнований проходил между Зверевым и аргентинским спортсменом Диего Шварцманом. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу немецкого теннисиста. Продолжительность матча составила чуть больше часа.

Александр Зверев девять раз подавал на вылет и не совершил ни одной двойной ошибки. Его соперник пять раз допустил ошибки на подаче. Немецкий спортсмен во время матча смог выполнить пять брейк-поинтов из восьми.

Эта победа стала для 23-летнего Зверева уже не первой на турнире в Кельне. В его карьере уже есть 13 титулов, два из которых он получил в текущем сезоне.