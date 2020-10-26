Испанский тенор Доминго ответил на приглашение войти в Совет по культуре РФ

Москва, 26 октября. Известный испанский тенор и дирижер Пласидо Доминго отрицательно ответил на приглашение президента России Владимира Путина войти в Совет по культуре и искусству РФ. Причину отказа оперный певец раскрыл в эфире Первого канала.

Доминго поблагодарил российского лидера за великодушное предложение, добавив, что если бы не плотный рабочий график, он с удовольствием принял его. Также знаменитый артист сослался на уже заключенные соглашения о его дальнейшем сотрудничестве. По его словам, он еще не раз посетит столицу России в рамках текущего театрального сезона.

"Я счел бы за честь принять такое предложение, но увы, мой плотный график выступлений не позволяет мне сделать это в этот раз", — сказал Доминго.

Показ спектакля "Манон Леско", в котором испанский тенор выступил как дирижер, состоялся 21 октября на Исторической сцене Большого театра. Через несколько дней на сцене Государственного академического Большого театра РФ прошел гала-концерт "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере".