Депутаты Госдумы РФ хотят узаконить кастрацию педофилов

Москва, 26 октября. Российские парламентарии предлагают внести поправки в статьи Уголовного кодекса РФ для более жестких мер наказания педофилов. Депутаты "Единой России" в ближайшее время предложат соответствующий законопроект, сообщили "Известия".

Изменения хотят внести в статьи УК РФ "Виды принудительных мер медицинского характера" и "Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях". Как подтвердил депутат Госдумы Анатолий Выборный, авторы инициативы планируют узаконить химическую кастрацию педофилов.

"В статью 101.1 необходимо ввести в законодательство термин "химическая кастрация", дать его определение и раскрыть с точки зрения уголовного законодательства", — пояснил Выборный.

Процедура предполагает под собой введение в организм человека определенных препаратов, которые подавляют сексуальное влечение. Инициатива снова начала обсуждаться в связи с ростом случаев насилия над несовершеннолетними.