Париж назвал "беспредметным" призыв исламских стран к бойкоту Франции

Париж, 26 октября. Ряд исламских стран ранее призвали соотечественников к бойкоту Франции, в частности производимых в ней товаров. Комментируя заявления, МИД республики назвал утверждения иностранных государств беспредметными, следует их коммюнике.

Несколько стран Ближнего Востока призвали граждан отказаться от французских товаров, в том числе от агропродовольственных. Кроме того, от них прозвучали заявления в поддержку митингов против Франции, причем в ряде случаев с использованием ненавистных высказываний.

"Призывы к бойкоту беспредметны и должны быть немедленно прекращены, как и все атаки, направленные против нашей страны", — говорится в документе.

Внешнеполитическое ведомство Франции отметило, что из-за подобных воззрений мусульманских государств происходит подмена фактов. Власти республики поддерживают свободу совести, выражения, мнений и религии. Также придерживаются принципов отказа от любых призывов к агрессии.