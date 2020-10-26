Политолог сказал, с чем связаны обещания Трампа решить конфликт в Карабахе

Президент США Дональд Трамп 25 октября назвал нагорнокарабахский конфликт "легким случаем" и дал обещание его урегулировать. Как выразился американский президент, "это будет легко, если знаешь, что делаешь".

Политолог Геворг Мирзаян в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что столь громкие обещания со стороны Трампа связаны с грядущими президентскими выборами в США, которые пройдут 3 ноября.

"Высказывание Трампа, как обычно, кавалеристское, такое удалое, гусарское, с наскоку. Если бы все так было просто, то не мучились бы с этим конфликтом так много уважаемых людей столь длительное время", — комментирует Мирзаян.

Эксперт говорит, что у американского президента теоретически есть возможность быстро разрешить конфликт в Нагорном Карабахе. По мнению политолога, для этого Трамп должен поддержать армянскую сторону и вступить в конфронтацию с Турцией, которая в последнее время позволяет "антиамериканские и антизападные пассажи".

"Трамп может создать из Грузии и Армении прозападный альянс, который отрежет Турцию от "турецкого мира" на востоке и поставит крест на турецких амбициях", — говорит Мирзаян.

Однако, как подчеркивает специалист, Дональд Трамп вряд ли решится на столь рискованный шаг.

"Поэтому, скорее всего, его "гусарские" заявления связаны исключительно с тем, что через неделю выборы и Трамп хочет показать американским избирателям, что он способен решить нагорнокарабахский вопрос или по крайней мере собирается это делать. Ну так авансом, чтобы за него голоса отдали", — резюмировал Геворг Мирзаян.

Отметим, что новое гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе вступит в силу с 07.00 по московскому времени 26 октября. Первое гуманитарное перемирие было подписано 10 октября в Москве после продолжительных переговоров.