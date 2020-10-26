Россиянам дали рекомендации на случай контакта с зараженным COVID-19

Москва, 26 октября. Люди, которые тесно контактировали с зараженным COVID-19, в первую очередь должны самоизолироваться, начать прием витамина С, добавить в рацион белок и обильное питье. Об этом рассказал врач Глеб Глебов, пишет UfacityNews.ru.

Врач отметил, что если контактировавший человек проживает не один, то ему нужно занять отдельную комнату и пользоваться персональной посудой. Другим проживающим на жилплощади придется носить маски.

"При появлении первых симптомов требуется прием противовирусных препаратов, далее — по схеме, назначенной терапевтом", — добавил Глебов.

Хирург объяснил, что контактному лицу необходимо поставить в известность местную поликлинику, чтобы врачи могли провести тест на наличие коронавирусной инфекции. Инфицированный коронавирусом человек перестает нести угрозу окружающим на 11 день после выявления первых признаков заболевания, заключил специалист.

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