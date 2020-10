Поклонники сравнили вытянутые губы Варнавы с пятачком свинки Пеппы

Москва, 26 октября. Российская актриса Екатерина Варнава опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новую фотографию. На ней она изображена с необычной мимикой, которую раскритиковали фанаты.

Варнава нередко делится с поклонниками своими селфи. Подписчики привыкли, что звезда практически на всех фотографиях не улыбается, а выглядит "по-модному" серьезно. Однако она изменила своим привычкам и выложила нехарактерный для себя снимок с вытянутыми губами.

Актриса будто бы попыталась на фотографии вернуться в те годы, когда в Сети были популярны снимки с "губами утки". Варнава накрасила чрезмерно ярко брови, выпучила глаза и вытянула губы. Волосы при этом актриса перебросила на правую сторону. Пост знаменитость сопроводила строчкой из песни Somebody Told Me группы The Killers.

Некоторые фанаты поняли юмор Варнавы и поддержали ее. Они заметили, что пародия получилась достаточно забавной. Однако большая часть поклонников раскритиковала звезду за "ванильные" замашки.

"Скажи — КРЯ", — написал подписчик.

"Я у мамы дурочка?" — спросил другой.

"А мы так детям свинку Пеппу показываем", — прокомментировал третий.

"Не губы, а миска", — отметил комментатор.

Ряд подписчиков уличил Варнаву в чрезмерном использовании фотошопа. По их словам, фотография красивая, но это не "настоящее лицо".

"Женщины подсели на фотошоп, как на иглу. Теперь еще и видео с улучшайзингом. Отдаю должное Лолите Милявской и Ксении Собчак, кажется они единственные, кто показывает себя такими, какими они есть!" — заметил поклонник.

Подписчиков в последнее время пугает болезненное желание Варнавы похудеть. Они замечают, что девушка перестала быть похожей на себя.