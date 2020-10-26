Рэпер Моргенштерн открыл собственный ресторан «Кайф» в Москве

Москва, 26 октября. Открытие модного ресторана "Кайф" состоялось в центре Москвы. Кадры с мероприятия на своей странице в Instagram публикует рэпер Алишер Моргенштерн Валеев, который является владельцем заведения.

Дизайн ресторана выполнен в темных тонах. В центре зала располагается небольшой фонтан и играет живая музыка. На вечеринку в честь открытия были приглашены только близкие друзья рэпера и некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса, передает издание URA.RU.

Среди приглашенных артистов можно было заметить Филиппа Киркорова, Клаву Коку, Егора Крида, Джигана с Оксаной Самойловой, певца Niletto и других. Рядом с заведением также собрались фанаты рэпера, однако их не пускали внутрь заведения.

Об открытии своего бизнеса в сфере питания Моргенштерн объявил еще в сентябре этого года. Рэпер пообещал, что его ресторан будет уникальным и удивит всех.

Музыканту всего 22 года, однако он стремительно достиг популярности. Он был включен в список самых перспективных россиян в возрасте не старше 30 лет. Этот рейтинг ежегодного обновляется известным журналом Forbes. У музыканта есть несколько совместных песен с такими артистами, как Тимати и Элджей. Свою карьеру молодой артист начинал в качестве блогера.