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Захватившие танкер Nave Andromeda безбилетники задержаны британскими ВС

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Захватившие танкер Nave Andromeda безбилетники задержаны британскими ВС

Лондон, 26 октября. Вооруженные силы Великобритании провели успешную операцию по задержанию захвативших нефтяной танкер Nave Andromeda безбилетников. Об этом сообщает министерство обороны страны в своем Twitter-аккаунте.

Семеро нелегальных пассажиров захватили танкер, следовавший из Нигерии в английский город Саутгемптон, и начали угрожать членам экипажа. В этот момент судно осуществляло движение по проливу Ла-Манш. Команде Nave Andromeda удалось подать сигнал бедствия, после чего судно совершило незапланированную остановку.

"На борту находились несколько безбилетных пассажиров, которые устно угрожали экипажу. Данных о пострадавших не поступало", — отметили в полиции графства Хэмпшир, передает РИА Новости.

ВС Великобритании в рамках операции перехватили контроль над судном и задержали злоумышленников. Жертв в результате инцидента удалось избежать. Сейчас расследованием случившегося занимается местная полиция, в частности морская и береговая охрана.

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