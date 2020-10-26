Новый образ Лизы Арзамасовой назвали достойным фильма Квентина Тарантино

Москва, 26 октября. Актриса Лиза Арзамасова продолжает удивлять публику в социальных сетях необычными снимками. На этот раз девушка опубликовала фотографию в Instagram, на которой предстала в образе роковой брюнетки.

Арзамасова поделилась снимком из гримерной комнаты. Девушка примерила парик в стиле каре с густой челкой. Свой образ актриса дополнила ярким макияжем, сделав акцент на глазах. Наряд Арзамасова выбрала более характерный для себя: закрытая блузка нежно-зеленого цвета с белым воротничком, черный галстук и клетчатая юбка.

Подписчики актрисы оценили ее неожиданный образ для селфи. Многие отметили, что Галина Сергеевна из сериала "Папины дочки" с годами стала настоящей красавицей. Некоторые фолловеры Арзамасовой стали сравнивать ее с культовыми героинями из мирового кинематографа.

"Матильда из фильма "Леон", — прокомментировала фанатка.

"Очень похожа на Уму Турман в картине "Криминальное чтиво", — отметил поклонник.

"В таком роскошном виде Лизу и сам Тарантино мог бы взять на главную роль в фильме", — добавила подписчица.

Недавно Лиза Арзамасова публично призналась, что состоит в романтических отношениях с известным фигуристом Ильей Авербухом. Мужчина старше молодой артистки на 21 год, но пара заявляет, что это не мешает их любви.