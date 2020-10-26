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Составлен рейтинг регионов России по уровню безработицы

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Составлен рейтинг регионов России по уровню безработицы

Москва, 26 октября. Общее число безработных россиян на конец августа составляет 4,71 миллиона человек. Этот показатель на 1,9% больше прошлогоднего, передает РИА Новости со ссылкой на свое исследование.

Самый низкий уровень безработицы наблюдается на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Процент нетрудоустроенных людей в регионе составляет всего 2,5%. Второе место занимает Москва с показателем 2,7%. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ с уровнем безработицы в 3,2%.

Санкт-Петербург оказался на четвертом месте с результатом 3,6%. Аналогичный уровень безработицы наблюдается в Камчатском крае, который занял пятую строчку в рейтинге.

Лидером по числу безработных граждан стала Ингушетия — 30,7%. Также высокий показатель безработицы зафиксирован в Республике Тыва — 22,3%, Чечне — 21,7%, Северной Осетии — 16,3% и Дагестане — 16,1%.

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