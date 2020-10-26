Редких поющих обезьян показали в Новосибирске

Новосибирск, 26 октября. Исчезающий вид человекообразных обезьян обитает в Новосибирском зоопарке. Речь идет о гиббонах, которые отличаются своими чертами от других видов приматов, передают РИА Новости.

Гиббоны обладают длинными конечностями, которые позволяют им передвигаться с помощью брахиации. Они перепрыгивают с ветки на ветку, преодолевая огромные расстояния. Такой способ передвижения дает им возможность видеть то, что происходит внизу. По земле эти животные ходят на двух ногах, а руки держат поднятыми вверх.

Однако главной отличительной чертой гиббонов является их способность петь. Они могут издавать мелодичные, ни на что не похожие звуки.

Гиббоны обитают в тропических лесах на территории юго-восточной Азии. Их вид в настоящее время находится под угрозой вымирания. В Новосибирском зоопарке живут желтощекий гиббон и несколько камбоджийских.