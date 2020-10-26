Потенциальный трубоукладчик Nord Stream 2 покинул порт Калининграда

Москва, 26 октября. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло порт Калининграда и направилось в сторону недостроенного участка газопровода "Северный поток — 2". Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Vesselfinder.

Судно вышло из морской гавани в сторону датского острова Борнхольм. Однако конечный пункт трубоукладчика не уточняется, он осуществляет движение на северо-запад в статусе "выполнение работ".

"Академик Черский" на протяжении нескольких месяцев находился на стоянке в германском порту Мукран, который является логистической базой проекта "Северный поток — 2". После чего встал на якорь около Куршской косы. В это время рядом с ним работы проводило судно снабжения "Финвал", принадлежащее "Газпромбанк лизинг".

Против строительства газопровода активно выступают США. Руководство порта Мукран ранее жаловалось на поступающие угрозы со стороны Вашингтона. Кроме того, американские власти неоднократно вводили санкции в отношении проекта.