Актер Жигунов развелся с женой после слухов о романе с «копией» Заворотнюк

Москва, 26 октября. Заслуженный артист России Сергей Жигунов подтвердил новость о разводе с супругой Верой Новиковой. В качестве доказательств он опубликовал свидетельство о расторжении брака на своей странице в соцсети Instagram.

Жигунов и Новикова прожили в браке 35 лет. В 2007 году пара расставалась из-за романа Жигунова с коллегой по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк. Однако уже через два года супруги помирились и снова начали жить вместе.

Недавно Жигунова все чаще начали видеть в компании с новой девушкой. Ею оказалась журналистка Виктория Ворожбит. Многие поклонники обратили внимание, что новая возлюбленная артиста очень похожа на Заворотнюк. Некоторые пришли к выводу, что журналистка намеренно копирует образ актрисы, чтобы привлечь Жигунова.

Жигунов и Заворотнюк впервые встретились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня" в 2007 году. Сначала актер относился к коллеге предвзято и постоянно подвергал критике ее актерские способности. Инициатором их отношений стала Заворотнюк. В один из съемочных дней она пришла в гримерку к актеру и поцеловала его. После этого между ними начался бурный роман, который привел к разладу в браке Жигунова. Однако в 2009 году роман между актерами закончился и артист признался, что совершил ошибку.