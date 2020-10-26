Скарлетт Йоханссон решила сыграть в ремейке «Невесты Франкенштейна»

Вашингтон, 25 октября. Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон снимется в главной роли в фильме "Невеста". Картина станет современной интерпретацией классической "Невесты Франкенштейна", передает The Hollywood Reporter.

Постановкой картины займется режиссер Себастьян Лелио. Несколько лет назад он был удостоен премии "Оскар" за фильм "Фантастическая женщина". Сценаристами новой ленты станут Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело, которые параллельно работают над новой версией "Человека-волка".

По сюжету "Невесты" женщина, специально созданная для того, чтобы быть идеальной женой, отвергнет человека, который ее создал. Она столкнется с жестокостью современного мира и общества, которое считает ее монстром. По мере развития истории главная героиня заново откроет себя и поймет, что у нее есть невероятные силы. Сама Скарлетт Йоханссон подчеркнула, что она безумно рада сняться в этом фильме.

"Невесте было давно пора выйти из тени своего двойника-мужчины и стать самостоятельной", — рассказала актриса.

Дата премьеры картины пока не называется. Отмечается, что стриминговый сервис AppleTV+ владеет эксклюзивными правами на показ ленты.